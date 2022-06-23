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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706527/البنك-الاهلى-المصرى-يتيح-صرف-الأموال-من-السوبر-ماركت-شوف-الأماكن

أتاح البنك الأهلى المصرى إمكانية صرف الأموال من المتاجر المختلفة، وضمن خدمة كاش أواي من البنك الاهلى المصرى لتسهيل المعاملات المالية وإمكانية سحب الأموال في أي وفت بدون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك الاهلى المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية أو ماكينات الصراف الآلى، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن خدمة كاش أواي من البنك الأهلي.

البنك الاهلى المصرى

أعلن البنك الأهلى المصرى عن توفير خدمة كاش أواي لحاملي كافة بطاقات البنك الأهلي وبطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من البنوك المحلية.

وأشار البنك الاهلى المصرى إلى إنه يتم سحب النقدية من البطاقة من خلال ماكينات نقاط البيع الإلكترونية (POS) المتاحة بالمحطة أو بالسوبر ماركت مجاناً وبدون أي رسوم إضافية، علماً بأن الخدمة خاضعة لحدود السحب النقدي المحلية المطبقة لكل بنك على حدة ولكل بطاقة على حدة، ويمكن معرفة الأماكن من هنـــــــــــــــا

خدمة كاش أواي من البنك الأهلى المصرى

توفر خدمة كاش أواي من البنك الاهلى المصرى إمكانية سحب الأموال، وغيرها على النحو التالي:

- السحب النقدي من أي مكان.

- السحب النقدي من أقرب ماركت.

- سهولة السحب النقدي من أي محطة وقود مجاناً.

- السحب النقدي من خلال ماكينات نقاط البيع الإلكترونية بدون أي رسوم.