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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /706528/الأعلى-للإعلام-يخاطب-فيسبوك-لـ-حذف-فيديوهات-نيرة-فتاة-المنصورة

شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التوقف عن بث الفيديوهات التي تتناول فيديوهات القتل والعنف وإراقة الدماء، خصوصاً ما يتم تداوله بشأن حادث "نيره" فتاة المنصورة، التي راحت ضحية جريمة وحشية، وأكد المجلس أنه سيبادر بإخطار النائب العام ضد الانتهاكات القانونية والإنسانية في هذا المجال.

دوت الخليج

الأعلى للإعلام يخاطب فيسبوك لـ حذف فيديوهات نيرة «فتاة المنصورة»

وأكد رئيس المجلس أنه تم الاتفاق مع المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على خطة تحرك واحدة، وعقد اجتماع عاجل مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع للاتفاق على استراتيجية إعلامية موحدة للتعامل مع هذه القضايا.

وأكد المجلس في بيان له انه سيتم مخاطبة "فيس بوك" فورا للقيام بحذف هذه الفيديوهات احتراماً للمشاعر الإنسانية لأهالي الضحايا، والحفاظ على قدسية الحياة والمعاني التي تحترم القوانين والأخلاق والضمير.

وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام أن تتبنى حملات مكثفة لنشر الوعي بين المواطنين وحثهم أن يكونوا خط دفاع عن القيم الإنسانية والابتعاد عن الإثارة والتحريض، وأن تبادر المواقع الإخبارية التي تبث هذه الفيديوهات بحذفها على الفور.

وأثنى المجلس على المناشدة التي نشرها "المصري اليوم" للتوقف عن نشر فيديوهات القتل ، والاستحابة لها والتعاون مع كل وسائل الاعلام لضبط هذه المشاهد .