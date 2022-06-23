شروط القبول في المدرسة الفنية لمياه الشرب بالجيزة.. دفعة جديدة محظوظة هتتدرس فيها

انت الان تتابع خبر عاجل – الأوقاف تعلن عن شقق سكنية للحجز بالعاشر من رمضان – إليكم الموعد والأوراق اللازمة للتقديم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأوقاف بطرح وحدات سكنية أمام الشباب في نطاق مدينة العاشر من رمضان داخل محافظة الشرقية، مشيرة إلأي أنه سوف يتم فتح باب الحجز في هذه الوحدات يوم الأحد القادم الموافق 26 يونيو 2022.

وأشارت الأوقاف، أن سوف يستمر الحجز في هذه الوحدات السكنية لمدة أسبوع فقط، موضحة أن الحجز سوف يكون بنظام القرعة المعلنة مع تحصيل قيمة جدية وقدرها 15000 جنيه، و300 جنيه نظير كراسة الشروط