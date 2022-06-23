شروط القبول في المدرسة الفنية لمياه الشرب بالجيزة.. دفعة جديدة محظوظة هتتدرس فيها

انت الان تتابع خبر عاجل – الأوقاف تعلن عن شقق سكنية للحجز بالعاشر من رمضان – إليكم الموعد والأوراق اللازمة للتقديم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأوقاف بطرح وحدات سكنية أمام الشباب في نطاق مدينة العاشر من رمضان داخل محافظة الشرقية، مشيرة إلأي أنه سوف يتم فتح باب الحجز في هذه الوحدات يوم الأحد القادم الموافق 26 يونيو 2022.
وأشارت الأوقاف، أن سوف يستمر الحجز في هذه الوحدات السكنية لمدة أسبوع فقط، موضحة أن الحجز سوف يكون بنظام القرعة المعلنة مع تحصيل قيمة جدية وقدرها 15000 جنيه، و300 جنيه نظير كراسة الشروط
الأوراق اللازمة للتقديم في اسكان الأوقاف بالعاشر من رمضان:
أعلنت الهيئة عن مجموعة من الأوراق التي يجب أن يحتويها الملف الذي يتم تقديهمه وهي :
أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة، إذا كانت الزوجة تعمل ولا يزيد الدخل عن 4750 جنيها للمتزوج ولا يزيد عن 3500 جنيه للأعزب.
صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.
صورة قسيمة الزوج للمتزوج.
أصل إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه).
صورة إيصال جدية الحجز.
كراسة الشروط.