أخبار مصرية

الخارجية تعرب عن بالغ إدانتها لهجمات إرهابية شهدتها عدة مناطق فى مالى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 05:22 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها للهجمات الإرهابية التي شهدتها عدة مناطق في جمهورية مالي الشقيقة، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء.

وتتقدم مصر، حكومةً وشعبًا – بحسب بيان الخارجية - بخالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية مالي الشقيقة وأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين. وتؤكد مصر على وقوفها جنبًا إلى جنب بجوار حكومة وشعب مالي في هذا المُصاب الأليم، وتضامنها مع مالي في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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