انت الان تتابع خبر شروط القبول في المدرسة الفنية لمياه الشرب بالجيزة.. دفعة جديدة محظوظة هتتدرس فيها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببولاق الدكور في الجيزة، بالإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الجاري 2022، ويكون بمجموع بحد أدني 260 درجة، وأيضاً لا تقبل الطلاب الحاصلين على الأزهرية أو مدارس الدمج أو المهنية.

شروط القبول في المدرسة الفنية لمياه الشرب بالجيزة

يبدأ التقديم على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، بدءاً من يوم 15 يونيو 2022 إلى الخميس 30 يونيو 2022.

واختيار طلب الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي من هنا.

والقبول يكون طبقاً إلى أعلي مجموع من محافظات الجيزة وكل ضواحيها والفيوم، ويكون على حسب تنسيق كل محافظة.

واحتساب التنسيق يكيون طبقاً للأعداد التي تحدد من خلال مجلس إدارة المدرسة.

ويجب أن يتم اجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدرسة الفنية لمياه الشرب بالجيزة