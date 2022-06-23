انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "تنطيط" عبر يوتيوب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /706521/بالفيديو-محمد-رمضان-يطرح-أغنيته-الجديدة-تنطيط-عبر-يوتيوب

طرح الفنان محمد رمضان منذ قليل أغنيته الجديدة التي حملت اسم “تنطيط” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، اذ روج لها العديد من المرات عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية تنطيط لـ محمد رمضان

وتعد أغنية “تنطيط” من كلمات وألحان فريق الباور العالي، ومن توزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والفيديو كليب الخاص بالأغنية من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـ MR1 عبد الغني شوشة، والإخراج لـ بثينة.

ومن المقرر أن تحقق الأغنية نجاحات ساحقة كعادة أعمال الفنان محمد رمضان، سواء بنسب مشاهدات عريمة أو بتصدره التريند على مواقع التواصل المختلفة.

محمد رمضان يعيش حالة من الإذهار الفني

من ناحية أخرى، يعيش الفنان محمد رمضان خلال الفترة الحالية حالة من الإذدهار الفني، اذ طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “بلالين” كلمات وألحان اسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، تنفيذ محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة، كما يتسعد لفيلم “نمبر وان”تأليف أحمد عادل إخراج ياسر سامي إنتاج يوسف الطاهر.

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كما طرح أغنيته الشهيرة بلالين التي أتت كلماتها على النحو الأتي: دخولنا مرعب خلا الكل يركن وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم ماليش اخر من الاخر انا متحكم هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي عاوز اخصام جديده يبقو معجبين، اسال كل اللي قبلك هيقولولك انا مين انا واخد المجال ده رايح جاي قعدت اشيل انا اللي رحت بيعت المايه بحارة السقاقين عاملي فيها بوس عاملي فيها رئيس عصابه وانت يا اهبل خيش وقش ساقط فالصياعه يلا كن انت وقرودك وانتباه يا غابه لو عرفتوا تاريخي هتقولولي يا بابا”.