انت الان تتابع تفاصيل خبر أشرف صبحي: لجنة الشباب بالبرلمان تلعب دور مهم لدعم الرياضة المصرية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /706520/أشرف-صبحي-لجنة-الشباب-بالبرلمان-تلعب-دور-مهم-لدعم-الرياضة-المصرية

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ان لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، ذراع مهم لدعم الرياضة المصرية ،لاسيما انها تضم تنوع علمي ورياضي مهم.

دوت الخليج

أشرف صبحي: لجنة الشباب بالبرلمان تلعب دور مهم لدعم الرياضة المصرية

جاء ذلك علي هامش اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مع شباب محافظة الاسماعيلية، وذلك علي هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لمحافظة الاسماعيلية.

واكد وزير الشباب ان اعضاء البرلمان في محافظة الاسماعيلية بذلوا جهد كبير في تطوير المنشآت ومراكز الشباب في كل ارجاء المحافظة، مشيدا بالتعاون الكبير بين الوزارة واعضاء المجلس التشريعي.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة واللواء ثروت سويلم والنائب حازم امام أمين سر اللجنة والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب واسامة عبدالعاطي وخالد بدوي، وأية مدني وولاء عبدالفتاح واحمد مصطفي و سلمي مراد وابراهيم عبداللطيف امين اللجنة وعاطف مرعي وحمدي خيري من الامانة الفنية.