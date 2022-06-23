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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /706519/13-يوليو-طرح-فيلم--The-Gray-Man-بدور-العرض-المصرية

تستعد منصة نتفلكس الرقمية لطرح فيلم The Gray Man بدور العرض السينمائية المصرية وذلك في يوم 13 من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر أن تستعيد السينما من خلاله إزدرهارها مرة أخرى بعد الأزمة التي تمر بها العالم وتعرض لكساد إقتصادي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل عرض فيلم The Gray Man بدور السينما المصرية

ويعد فيلم The Gray Man من تأليف جو روسو، كريستوفر ماركوس، ستيفن ماكفيلي، ويقوم ببطولة الفيلم رايان جوسلينج، وكريس إيفانز، وآنا دي أرماس، وجيسيكا هينويك، واجنر مورا، ودانوش، وبيلي بوب ثورنتون، ألفري وودارد، ريج جان بايدج، جوليا باترز، إمي إيكواكور، سكوت هاز، ويجمع فيلم الجاسوسية، الشقيقان جو وأنتوني روسو، مخرجي سلسلة أفلام Avengers.

قصة فيلم The Gray Man

وتدور أحداث الفيلم حول الرجل الرمادي،ذو الشخصية الغامضة وماض شديد السرية لديه صديق يعمل كعميل وكالة المخابرات المركزية كورت جينترى -الذي يقوم بدوره رايان جوسلينج- والمعروف أيضاً باسم Sierra Six، وتم انتزاعه من سجن فيدرالى وتجنيده من قبل المسئول عنه، وهو دونالد فيتزروي - الذي يقوم بدوره بيلي بوب ثورنتون- وهو قاتل مرتزق يتمتع بمهارات عالية ومعتمد من وكالة المخابرات المركزية، لكن تنقلب الطاولة حيث يصبح هو الهدف، ويطارده لويد هانسن -الذي يقوم بدوره كريس إيفانز- في جميع أنحاء العالم، وهو زميل سابق في وكالة المخابرات المركزية، والذي لن يتوقف عن أي شيء لقتله، بمساعدة العميلة داني ميراندا – الذي تقوم بدورها الممثلة آنا دي أرماس- التي تحمي ظهره.

أفلام دور العرض في عيد الأضحى

جدير بالذكر أنه يشارك عدد كبير من النجوم في منافسة أفلام عيد الأضحى منها فيلم كيرة والجن الذي يعد من أولى الأفلام التي ستعرض فمن المقرر له يوم 30 يونيو الجاري قبل أيام من عيد الأضحى 2022 والعمل إخراج مروان حامد وأحمد مراد، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، روبي، أحمد عز، أسماء أبو اليزيد، سيد رجب، كما يطرح فيلهم عمهم لـ محمد إمام في يوم 7 من شهر يوليو، أما عن فيلم تامر حسني “بحبك” فيعرض في نفس اليوم.