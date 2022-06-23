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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /706518/أبوعبلة-ووفائي-يهديان-درع-الأهلي-لطبيب-نادي-بايرن-ميونيخ

حرص أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، وبرفقته والدكتور محمد وفائي إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بالنادي، قاما بزيارة نادي بايرن ميونخ الألماني، ‏قبل التوجه ‏إلى النمسا، للاطلاع على آخر المستجدات والتقنيات الحديثة في مجال الطب الرياضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما وجه أحمد أبوعبلة الشكر للجهاز الطبي لفريق ‏بايرن بقيادة الدكتور يوخن هانا لتعاونه مع الجهاز الطبي بالأهلي، كما حرص على إهداء درع الأهلي للدكتور يوخن على هامش الزيارة، والذي أعرب عن امتنانه لهذه اللافتة الكريمة من طبيب الأهلي.‏

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

وحقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على فريق غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث سجل أهداف النادي الأهلي كلاً من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.