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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /706516/بنك-الاسكندرية-يوفر-شهادات-إليكس-بفوائد-مختلفة-اختر-الأنسب

أعلن بنك الإسكندرية عن توفير شهادات إليكس بفوائد مختلفة، ضمن شهادات بنك الإسكندرية الاستثمارية، ويحرص الكثيرون على شراء شهادات بنك الإسكندرية واستثمار أموالهم، لذلك يقدم دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن شهادات بنك الإسكندرية إليكس والفوائد عليها.

شهادة اليكس برايم ٤٢ ذات العائد المتغير يطرح بنك الاسكندرية شهادة اليكس برايم ٤٢ ذات العائد المتغير وأهم صفاتها الآتي: - عائد متغير ١٣.٥٪. - مدة الشهادة ٣ سنوات و نصف (٤٢ شهر). - يضاف العائد شهريًا. شهادة اليكس ستار ذات العائد الثابت يوفر بنك الاسكندرية خطة استثمار طويلة الأجل يختار العميل ما بين عائد ثابت شهري أو ربع سنوي من خلال الآتي: - عائد ثابت ١٢.٥% شهري و ١٢.٧٥% ربع سنوي. - العائد شهريا أو ربع سنويًا. - مدة الشهادة ٣ سنوات. شهادة اليكس ستار بلس ذات العائد الثابت تشمل شهادة اليكس ستار بلس ذات العائد الثابت شهريًا الآتي: - عائد ثابت ١٣.٥%. - يضاف العائد شهريًا. - مدة الشهادة ٣ سنوات.

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