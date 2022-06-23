أبو العينين يلتقي الأمير تشارلز على هامش قمة "استثمر في رواندا"..ويؤكد: السياحة المصرية بخير

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /706513/أبو-العينين-يلتقي-الأمير-تشارلز-على-هامش-قمة-استثمر-في-روانداويؤكد-السياحة-المصرية-بخير

التقى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، خلال المشاركة للجلسة الختامية لمنتدى " استثمر في رواندا" المقام على هامش قمة الكومنولث ٢٦ والمقامة في العاصمة الرواندية كيغالي.

دوت الخليج

أبو العينين: السياحة المصرية بخير وشرم الشيخ ستكون ضمن وجهاتك المفضلة

وخلال اللقاء أكد الأمير تشارلز حضوره لقمة المناخ COP27 والتي ستقام في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، موضحا أنها ستكون أولى مراته لزيارة مدينة السلام شرم الشيخ

وتساءل الأمير تشارلز عن أوضاع السياحة المصرية مؤكدا حبه الشديد لمصر وآثارها وأجابه النائب أبو العينين بأن أوضاع السياحة المصرية بخير وتتعافى شيئا فشيئا خاصة وأنها تعرضت لأزمات مر بها العالم أجمع مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أبو العينين للأمير تشارلز أن مدينة شرم الشيخ ستصبح من الوجهات المفضلة للأمير ، وأنه سيضيفها ضمن هذه الوجهات.

شهد النائب أبو العينين الجلسة الختامية لمنتدى " الاستثمار في رواندا"، والتي حضرها الرئيس الرواندي بول كاجامي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

كما التقى وكيل مجلس النواب،جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضمن جلسات وفعاليات منتدى " استثمر في رواندا"، حيث ترأس انفانتينو جلسة عقدت تحت عنوان " كرة القدم قوة ملهمة لأفريقيا" وخلالها عرض دور كرة القدم في دفع جزء من عجلة الاقتصاد وكمحرك لكثير من النشاطات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها.