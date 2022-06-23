خاص لـ دوت الخليج التعليم تكشف موعد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /706512/خاص-لـ-تحيا-مصر-التعليم-تكشف-موعد-امتحانات-الدور-الثاني-للدبلومات-الفنية-2022

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني عن موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب المدارس الفنية بصفوف النقل وشهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022.

دوت الخليج

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة نهاية العام لطلاب الدبلومات الفنية 2022 ، والتي من المقرر إعلانها نهاية الشهر الجاري

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

موعد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022

وقال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، في تصريحات خاصة ل"دوت الخليج "إنه سيتم إجراء امتحانات الدور الثاني لطلاب المدارس الفنية بصفوف النقل وشهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد، إنه من المقترح سيتم عقد امتحان الدور الثاني لطلاب شهادة الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها (الصناعية _ التجارية _ الزراعية _ الفندقية ) أواخر شهر يوليو المقبل ، تحديدا السبت 30 يوليو 2022.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه من المقترح أيضا إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بجميع نوعياتها أواخر يونيو الجاري أو الأسبوع الأول من يوليو المقبل على أقصى تقدير.

ومن المقرر إعلان نتيجة البدلومات الفنية إلكترونيا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ، ومن ثم عرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها.

موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل بالمدارس الفنية

ولفت نائب الوزير إلى أنه يبدأ تسليم المدارس للجان الدبلومات الفنية من الخميس 28 يوليو قبل بدء امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانى بيومين.

وفي السياق، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني بجميع نوعياتها، ستبدأ من الأحد الموافق 17 يوليو 3022 وتنتهى يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2023.