انت الان تتابع تفاصيل خبر وفد «التنسيقية» يواصل جوالات إحياء قصور الثقافة ويلتقي محافظ الدقهلية ونائبه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /706514/وفد-التنسيقية-يواصل-جوالات-إحياء-قصور-الثقافة-ويلتقي-محافظ-الدقهلية-ونائبه

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظ الدقهلية ونائب المحافظ، بهدف متابعة خطة إحياء قصور الثقافة والتعرف على مستجدات الإنجازات بها. كان في استقبال وفد التنسيقية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب المحافظ وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأعربت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن سعادتها بمقر ديوان عام المحافظة الذي يعد بمثابة أسطورة إنشائية ملهمة.

وفد «التنسيقية» يواصل جوالات إحياء قصور الثقافة ويلتقي محافظ الدقهلية ونائبه

وناقش اللقاء ما تم داخل المحافظة خلال الفترة السابقة في كل المجالات وبالأخص مجالي الثقافة والفنون والتوعية، حيث أشاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدور الكبير لموظفي المحافظة ونواب المحافظين، بالأخص السيد هيثم الشيخ، مؤكدا أن استغلال طاقة الشباب بالتعاون مع ذوي الخبرات هي أساس أي نجاح. كذلك استعرض هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، كم الإنشاءات التي تمت بالمدينة وخاصة العمل العظيم التي تم في مبادرة حياة كريمة في مراكز وقرى المحافظة خلال المرحلة الأولى.

و قال الشيخ إن القيادة السياسية ورئيس الوزراء أتاحت للشباب فرصة العمل سواء في الأماكن التنفيذية أو التشريعية و هذا ما جعل الدولة في حالة من الانتعاش الذي تشهده محافظات مصر بأجمعها.

وأشارت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تقدير كيان التنسيقية والأعضاء الحضور للمجهود الحقيقي الذي يقدم هنا في المحافظة وعن نجاح تجربة الشباب الكاملة عندما تكون ممتزجة بالخبرة .

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد زيارات للمواقع الثقافية بالمحافظة ومناقشة وجهات النظر والآراء المتعلقة بالواقع داخل القصور تمهيدا للمرحلة التنفيذية التي ستعقب المرحلة الميدانية الحالية.

ضم وفد التنسيقية النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب وكلا من أعضاء التنسيقية أحمد سعيد منوفي، وعلي هلال ، وسميرة الشريف، ومي مبروك، وعمرو البنا، ومحمد شلبي، ونوره عبدالستار، وآدم الطوخي