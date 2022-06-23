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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /706511/بالبوستر-الفردي-محمد-لطفي-يروج-لفيلم-عمهم-ترقبا-لطرحه-بعيد-الفطر

كشف الفنان محمد لطفي عن البوستر الفردي الخاص به في فيلمه الجديد عمه، الذي يواصل هو وأبطاله الترويج له منذ فترة ليست بالقليلة ترقبا لطرحه ضمن منافسة أفلام عيد الفطر المقبل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل فيلم “عمهم” لـ محمد لطفي ومحمد إمام

وشارك محمد لطفي صورته على بوستر فيلم عمهم، والذي ظهر بها بملامح قوية اذ من المقرر أن يجسد شخصية إحد مدربي الفنان محمد إمام على الملاكمة والذي سيسانده للفوز ببطولة العالم في الملاكمة.

فيلم عمهم

يذكر أنه من المقرر أن يعرض فيلم عمهم لـ محمد إمام في 33 دولة في العالم وذلك في أواخر شهر يونيو، ويجسد محمد إمام خلال أحداث العمل دور لاعب ملاكمة لطالما عشقها منذ طفولته ليقرر أن ينافس في بطولة الجمهورية للملاكمة، وتدور الأحداث في ذلك الإطار اذ يقع في عشق هدى المفتي التي تحاول أن تمنعه عن خوض تلك التجربة حتى لا يتعرض للخطر لكنه يرفض ويتسكمل مسيرته.

ويعد فيلم «عمهم» من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، وآيتن عامر، ومحمود حافظ، وهدى المفتى.

محمد لطفي بلطجي في مسلسل توبة

وسبق وأن قدم الفنان محمد لطفي دور بلطجي في مسلسل “توبه” الذي عرض في رمضان 2022، وحقق نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه، اذ تصدر عمرو سعد التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واسم مسلسل توبه أيضًا الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 وحقق به نجاحا كبيرًا خلال حلقاته طوال شهر رمضان، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج يحمل اسم توبة، وهاشتاج آخر بعنوان عمرو سعد بعد انتهاء العمل، الأمر الذي يدل على نجاح المسلسل بامتياز رغم الإنتقادات التي وجهت له بعد عرض الحلقة الأولى بأنه يتشابه مع مسلسل “ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد أيضا بالتعاون مع مصطفى شعبان.

ويعد مسلسل توبه بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد.