الأهلي وبيراميدز في كأس مصر: طاقم حكام روماني

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 04:26 مساءً - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية ، عن حكام مباراة الاهلي وبيراميدز في دور ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي ، والمقرر أقامتها يوم الأحد المقبل ، علي استاد القاهرة الدولي .

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر :

حكم ساحة : الروماني استفان كوفاكس

مساعد اول :الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين

مساعد ثان :الروماني أرتين ميهاي أوفيديو

الحكم الرابع : الروماني تشيفوليت أندريه فلورين

فار: المجري بوغنار تاماس

فار: المجري بيرك بالاز

كان الأهلى قد تجاوز إنبى بعد الفوز عليه فى دور الـ16 بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

من المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى دور نصف النهائى من نسخة كأس مصر الماضية، والفائز فى نصف النهائى سيواجه الزمالك فى نهائى البطولة بعدما أطاح بأسوان بهدفين مقابل هدف.