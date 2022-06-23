وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 04:25 مساءً - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 23 يونيو الجاري، الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجالات مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والعابرة للحدود، وكذا مكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، ودعم بناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الأولوية للجانب المصري. كما أشاد وزير الخارجية بجهود المكتب الأمُمي الرامية إلى دعم أولويات القارة الأفريقية في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مؤكدًا على دعم مصر لتلك الجهود بما يعزز من ركائز الأمن والاستقرار في القارة.

وأضاف حافظ أن اللقاء تناول كذلك مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين مصر ومكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات خلال الفترة القادمة، كما تم التطرق إلى رئاسة مصر المُقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 وسبل تطوير التعاون بين الرئاسة المصرية والمكتب الأممي اتصالاً بمكافحة الجرائم البيئية والتوعية بها، وسبل تسليط الضوء على تبعاتها الكبيرة، لا سيما على الدول النامية والأقل نموًا، خلال فعاليات مؤتمر المناخ.