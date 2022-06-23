«الوطنية للصحافة» تثمن العلاقات المصرية الإماراتية التاريخية (صور)

جدة - نرمين السيد - قال عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بخصوصية متفردة سواء بين القيادة السياسية أو بين الشعبين المصرى والإماراتى، مشيرا للمكانة المتميزة والفريدة للشيخ زايد رحمه الله فى قلوب المصريين ومواقفه الوطنية تجاه مصر.





جاء ذلك فى تصريحاته اليوم الخميس، على هامش استقبال وفد نادى دبى للصحافة برئاسة منى المرى، وميثاء بوحميد مدير نادى دبى للصحافة، وجاسم الشمسى مدير العلاقات الإعلامية، بمقر الهيئة الوطنية الصحافية، بحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة والمستشار عادل بريك ووليد عبد العزيز عضوى الهيئة ومروة السيسى أمين عام الهيئة.

وأضاف الشوربجى أن المتغيرات السريعة التى تشهدها الساحة العالمية الحالية تستدعى التعاون الوثيق بين أجهزة الإعلام والصحافة العربية والتنسيق الفاعل بينها لطرح رؤى الدول العربية.

كما شهد الاجتماع، الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى وضع بروتوكول تعاون يتضمن الخطوط العريضة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأعربت منى المرى عن سعادتها البالغة لعقد هذا اللقاء، متمنية أن يتكرر مرات أخرى لرغبتها الصادقة فى الاطلاع على التجربة الصحفية والإعلامية المصرية العظيمة سواء المقروءة أو المسموعة أو الإلكترونية، وبحث مدى إمكانية التعاون المثمر بين الجانبين المصرى والإماراتى بهذا الشأن.

كما تناول الاجتماع الحديث عن جائزة الصحافة العربية التى تهدف لدعم وتنمية الدور الإيجابى والتنموى الذى تلعبه الصحافة فى خدمة قضايا المجتمع، وتشجيع الصحفيين العرب على الابتكار والإبداع من خلال تكريم المتميزين منهم على مدار دوراتها المختلفة، حيث أبدى الجانب الإماراتى رغبته فى الخروج بمفهوم أعم وأشمل لجائزة الصحافة العربية.

واتفق الجانبان على ضرورة الاستفادة من المؤسسات الصحفية والكيانات التابعة لهما، خاصة المواقع الصحفية الإلكترونية ومراكز التدريب وكليات الإعلام والمطابع الصحفية والتجارية.

وفى نهاية الاجتماع، وجهت منى المرى الدعوة للمهندس عبد الصادق الشوربجى للمشاركة فى منتدى الإعلام العربى الذى يقام فى دبى خلال أكتوبر القادم.