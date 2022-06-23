محافظ أسوان: الكشف على 1800 مواطن بمركز دراو ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية إنه جرى الكشف على 1800 مواطن خلال قافلة طبية نظمتها وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة).





وقالت مدير وحدة السكان بالمحافظة مرفت السمان فى تصريح اليوم الخميس، إنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ لتعزيز ودعم الشراكات مع الجهات المختلفة، فقد تم تنظيم هذه القافلة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لأهالى مركز ومدينة دراو مجانا.

وأوضحت أنه تحت شعار "معا لإنقاذ حياة" نجحت فعاليات القافلة الطبية فى إجراء الكشف الطبى، وصرف العلاج المجانى لأكثر من 1800 مواطن ومواطنة فى تخصصات الأطفال والأنف والأذن والباطنة والعظام والجلدية والرمد.

وعلى صعيد آخر، كلف المحافظ فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالتفاعل السريع والوقوف ميدانيا على شكوى أحد المواطنين بقرية قسطل التابعة لقروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة، والتى كان يتضرر فيها من حدوث كسر لخط المياه 4 بوصات المواجه لمنزله أثناء تنفيذ أعمال الصرف الصحى بالقرية.

من جهته، قال ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان إنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ فقد تم على الفور إلزام الشركة المنفذة والمقاول المسئول عن عملية تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية بإعادة الشئ لأصله وإصلاح التليفات التى تعرض لها منزل المواطن.

وعقب ذلك، قام أعضاء وحدة حياة كريمة بالمرور الميدانى لمتابعة معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية الجارى تنفيذها بالقرية والتى تشمل مشروع شبكات الصرف الصحى بقريتى قسطل وتوماس وعافية وهما من توابع قروى أبو سمبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 45%، و50%، فيما جار العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية بنسبة تنفيذ 25%.

كما تفقدوا مشروعات تنفيذ أعمال خطة الكهرباء بالقرية، ومشروع رصف الطريق الدائرى بدءا من توشكى وحتى وادى النقرة بطول 45 كم، وطريق (وادى النقرة/وادى خريت) بطول 15 كم، حيث يتم تنفيذ هذه الأعمال بواسطة 3 شركات.

كما تفقد فريق وحدة حياة كريمة أعمال خطة الكهرباء وتركيب المحولات بقروى أبو سمبل وتوابعها المختلفة.