انت الان تتابع خبر آخر ما كتبه شاب المنوفية قبل غرقة في العلمين: أنا بحبك يارب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الحزن الكبير بين أهالي قرية ميت فارس التابعة إلى مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، وهذا بعد غرق شاب في مدينة العلمين، وهو كان يعمل في إحدى الشركات الخاصة فيها، وخرج للاستمتاع مع أصدقائه ولكنه تعرض إلى الغرق، وعلى الفور تم نقله للمستشفى ليتم استخراج له تصاريح الدفن وتحرير المحضر اللازم.

تشييع جثمان الشاب لمثواة الأخير

وقام أهالي قرية ميت فارس التابعة إلى مركز بركة السبع في المنوفية بتشيع جثمان الشاب محمود فؤاد صفر في العقد الثالث من عمره، وهو مقيم في قرية ميت فارس التابعة إلى مركز بركة السبع وسط حالة من الحزن الذي انتشر كثيراً بين الأهالي وخاصة أثناء تشييع جثمانه لمثواه الأخير

آخر ما كتبه شاب المنوفية قبل غرقة في العلمين

وكتب سابقاً محمود قبل أيام قليلة من وفاته على صفحته الشخصية عبر فيس بوك، دعاء يطلب فيه من الله سبجانه وتعالي أن يغفر له ويسامح على أخطائه، وقال “أنا بحبك يارب وعارف إني معملتش حاجه تخليني مطمن وعارف لو أنا مُت دلوقتي وقابلتك بس بتوسل إليك إنك تسامحني على كل يوم مصلتشي فيه، وعلى كل غلط عملته ونسيت استغفرك، على كل حاجة عملتها وأغضبتك، فـ يارب أخرج حب المعاصي من قلبي واهدني واصلح لي شأني وردني إليك رداً چميلًا”.