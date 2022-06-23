انت الان تتابع خبر بالصور – اندلاع حريق كبير داخل مصنع في الشرقية وإصابة 14 حتي الآن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشب منذ قليل حريق هائل داخل محل فى بمصنع منسوجات بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ولم يتم الشكف حتي حول أسباب اندلاع هذا الحريق أو وجود إصابات او ضحايا من هذا الحريق حتي الآن .

وقامت قوات الحماية المدنية التابعة لفرقة الشرقية بالدفع بـمجموعة من سيارات المطافي، التي تحاول إطفاء النيران قبل تمتد إلي المناطق المجاورة بمجموعة من سيارات الاسعاف تحسباً لوقوع أي ضحايا أو حالات اختناق نتيجة هذا الحريق.

وأنتقل ضباط قسم الدقي والقيادات الأمنية التابعة لمحافظة الشرقية برئاسة اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، مساعد وزير الداخلية، للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن هذه الحادثة والكشف عن ملابستهاوالتي قامت بفصل التيار الكهربائى عن المنصع لحين التأكد من السيطرة على الحريق بشكل تام ومنع امتداده للمناطق المجاورة حفاظا على سلامة المواطنين والمار وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته.

وأوضح التقرير الطبي عن الحريق إلي إصابة 14 عاملا حتي الآن بحالات اختناق وجري نقلهم جميعاً إلي المستشفيات