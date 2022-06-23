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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706475/استعدادات-مكثفة-على-قدم-وساق--جهود-تاريخية-للأكاديمية-الوطنية-لإنجاح-الحوار-الوطني

جهود مكثفة وحثيثة تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب والدكتورة رشا راغب، التي تعمل ليلا نهارا على مدار الأيام الماضية من أجل استقبال الرؤى المختلفة والأطروحات القيمة والوفود الموسعة، لأعضاء الأحزاب المختلفة وكوادرها وقياداتها من مختلف الانتماءات والخلفيات، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج والمخرجات المثمرة للحوار الوطني المرتقب.

يرصد دوت الخليج الوتيرة المتسارعة التي تطغى على إيقاع العمل التحضيري لاستضافة الحوار الوطني الموسع، والذي وجه بتدشينه وإطلاقه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤخرا، حيث استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والمكلفة من رئيس الجمهورية بتنظيم وإدارة الحوار الوطني، عديد الرؤى والشخصيات الوطنية الجادة على مدار الأيام الماضية.

تفاؤل واسع بدور الأكاديمية وجهود الدكتورة رشا راغب

تملك الأكاديمية الوطنية للتدريب كافة المقومات العملية والعلمية ورصيد الخبرات وسابق النجاحات، التي تبشر بإدارة دفة الحوار الوطني بما سيكون فيه صالح الوطن والمواطن، حيث حالة من الانفتاح التام على جميع الرؤى والآراء الوطنية، واتساع لرقعة التشاور والتلاقي بين ممثلي السياسة والأحزاب والبرلمان.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، حشود من ممثلي السياسة والإعلام والشخصيات العامة، وكوادر أحزاب: الجيل والحركة الوطنية والغد وأبناء مصر والمستقلين وغيرهم، حيث سادت لهجة من التفاؤل والثقة من جميع الحاضرين حول ما سوف تضيفه الأكاديمية الوطنية من أجل إثراء الحوار الوطني.

"الحياد والنزاهة والتجرد" أبرز أسلحة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتشكيل وعاء حاضن للحوار الوطني، حيث ستتضافر جهود الأكاديمية مع باقي الشركاء في ساحات العمل الوطني والنيابي والحزبي بحيث يؤدي الحوار إلى ما يحقق مصلحة الوطن ومصالح المواطن.

الاسترشاد الكامل بالتوجيهات الرئاسية السديدة لإنجاح الحوار الوطني

تتسم اللقاءات المشتركة ما بين الوفود الحزبية المختلفة ومسؤولو الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفي مقدمتهم الدكتورة رشا راغب، باتفاق تام على أن الأرضية الصلبة للحوار وحجر الزاوية الذي يوحد كافة الآراء هو "التوجيهات الرئاسية"، المتمثلة في دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وقد أجمعت كافة الشخصيات الوطنية المرموقة التي التقت الدكتور رشا راغب على ثقتهم في أن تتمكن الأكاديمية من اتساع حجم المقترحات والأطروحات التي أبدت بشكل مسبق كامل تأييدها لما ذهب إليه الرئيس السيسي من تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة، بالتنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي جاد وثري.

الخطوات العملية المتسارعة والنتائج المتوقعة المرجوة

استقبال الوفود بهذا الشكل المشرف من جانب الأكاديمية الوطنية للتدريب، والاتساع لكافة الآراء والاحزاب والتكتلات الحزبية والسياسية، مرورا بالقرار السديد لاختيار الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عام للحوار وأيضا المستشار محمود فوزي أمين المجلس الأعلى الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار، يأتي من قبيل الخطوات المتسارعة وإثبات الجدية الكاملة للرغبة في إنجاح الحوار.

وحالة الجدية والعمل المتواصل والسعي الصادق الواضح حتى الآن من مختلف أطراف العملية المعنية بالحوار، ستكون ضمانة لتحقق مجموعة من النتائج المتوقعة المرجوة، وفي مقدمتها تطوير المشهد السياسي وتقوية المجتمع المدني وتوسيع قاعدة حقوق الإنسان، بخلاف تحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتمكينه من المنافسة ومشاركة القطاع العام، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما يليق تماما بعهد العبور والدخول إلى "الجمهورية الجديدة" الواعدة.