رسميا.. الروماني استفان كوفاكس حكماً للأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706506/رسميا-الروماني-استفان-كوفاكس-حكما-للأهلي-وبيراميدز-فى-كأس-مصر

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت قائمة طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر كألاتي:

حكم ساحة : الروماني استفان كوفاكس

مساعد اول :الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين

مساعد ثان :الروماني أرتين ميهاي أوفيديو

الحكم الرابع : الروماني تشيفوليت أندريه فلورين

فار: المجري بوغنار تاماس.

ويأمل النادي الأهلي في تحقيق الفوز علي نظيره بيراميدز فى بطولة كأس مصر، والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد الجاري.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد بيراميدز عبر قنوات" أون تايم سبورت".

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

وحقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على فريق غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث سجل أهداف النادي الأهلي كلاً من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، واستغل شريف خطأ مدافع الزمالك محمد عبد الغني الذي قام بإرجاع الكرة عن طريق الخطأ إلى الخلف ليحرز محمد شريف الكرة من فوق حارس الزمالك محمد عواد.

فيما سجل نادي الزمالك هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 67 من عمر المباراة بعد عرضية من شيكابالا.

فيما محمود عبد الرزق شيكابالا بالهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ثم أحرز صلاح محسن هدف التعادل في الدقيقة 80 لتصبح النتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري العام في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام.