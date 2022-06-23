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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706505/اتحاد-الكرة-يحول-لكيروش-وجهازه-المعاون-مستحقاتهم-المتأخرة

حول اتحاد الكرة المصري، اليوم الخميس، لكارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر والجهاز المعاون جميع المستحقات المتأخرة، حيث تواجد البرتغالي مع الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم، علي دفع المستحات المتأخرة للبرتغالي كارلوس كيروش والجهاز المعاون السابق.

الجدير بالذكر أن قد كان اتحاد الكرة فسخ تعاقده مع البرتغالي كارلوس كيروش، بعد فشل تأهل الفراعنة لكأس العالم والهزيمة من السنغال ، في المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، بركلات الجزاء الترجيحية.

مباراة مصر وكوريا

الجدير بالذكر أن أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

تشكيل منتخب مصر أمام كوريا

فى حراسة المرمي:محمد الشناوي

فى خط الدفاع: ياسر إبراهيم وعمر جابر ومحمود الونش وعمر كمال

فى خط الوسط:عمرو السولية ومهند لاشين وأحمد رفعت وأحمد حمدي

فى خط الهجوم:إبراهيم عادل، مصطفي محمد.