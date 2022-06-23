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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706504/حسانين-توفيق-ربط-التعليم-بسوق-العمل-يعزز-فرص-نمو-الاقتصاد-المصري

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والتكنولوجيا بمجلس الشيوخ، إن تدريب العاملين في مصر ورفع مستوى كفاءتهم ينبغي أن يسير وفق استراتيجية تعميق الصناعة المصرية، مؤكدا أن نمو الاقتصاد يعتمد بالأساس على رفع كفاءة العامل ودعم مهاراته حتى يكون قادرا على التعامل مع الآلات الحديثة والتكنولوجيا.

دوت الخليج

حسانين توفيق: ربط التعليم بسوق العمل يعزز فرص نمو الاقتصاد المصري

وأوضح توفيق فى تصريحات له اليوم، أن عدد العمالة الموجودة في مصر يتجاوز 29 مليون عامل، يتواجد غالبيتهم في القطاع الخاص فضلا عن وجود نحو 5 ملايين عامل في الجهاز الإدارية للدولة، الجانب الأكبر من هذه العمالة في مراحل عمرية ما بين 25 - 45 عاما، بما يمكن معه تدريبهم وفق أحدث البرامج التعليمية عبر الشركات وجمعيات المستثمرين.

وقال إن مصر لديها ثروة بشرية هائلة، وهذه الثروة تتطلب التدريب، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل وما يطلبه من تخصصات معينة خاصة المتعلقة بالتخصصات التكنولوجية والتي تعد الأعلى أجرا خلال الخمس سنوات الأخيرة، بحيث يكون لدينا خريج يعمل وفقا لدراسته بما يجعله قادرا على الإلمام بكل جديد في تخصصه العملي.

وأضاف عضو لجنة التعليم، أن مصر لديها فرص كبيرة للنمو في مجال الوظائف الجديدة التى تعتمد على التكنولوجيا والتي تقوم بالأساس على مهارة الجانب البشرى، وتستطيع مصر أن تحقق فيها فوائض مالية تتجاوز المليارات سنويا.

وأوضح توفيق أن الأمر لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، فعمليات التدريب التي نفذتها وزارة السياحة المصرية لعمال الفنادق جعلت من قطاع الفنادق المصرية من أفضل القطاعات التي تحقق نتائج وصدرت عمالة فندقية إلى العديد من البلدان المجاورة لنا في الإمارات والسعودية واليونان وإيطاليا.