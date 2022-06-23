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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706502/غضب-من-يحي-الكومي-لتغيبه-عن-زيارة-لجنة-الشباب-لنادي-الاسماعيلي-ومحمود-حسين-تأخر-تسليم-المبني-الاجتماعي-اهدار-للمال-العام

أثار غياب المهندس يحي الكومي، رئيس النادي الاسماعيلي، عن المشاركة في الجولة التفقدية للجنة الشباب للنادي الاسماعيلي، حالة من الغضب والانتقادات الموسعة، من قبل اعضاء اللجنة.

دوت الخليج

غضب من يحي الكومي لتغيبه عن زيارة لجنة الشباب لنادي الاسماعيلي .. ورئيس اللجنة : تأخر تسليم المبني الاجتماعي اهدار للمال العام

جاء ذلك خلال تفقد لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين، لنادي الاسماعيلي الاجتماعي وذلك في اطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لمحافظتي الاسماعيلية وبورسعيد .

وانتقد عدد من اعضاء اللجنة غياب رئيس النادي، مؤكدين ان اللجنة حضرتك بكامل اعضاءها، وحضرت الهيئة البرلمانية لمحافظة الاسماعيلية لحل مشكلة افتتاح النادي التي استغرقت أكثر من ٣ سنوات، ولكن غياب رئيس النادي يؤذن انه غير مهتم بحل تلك المشكلة التي تواجه الاعضاء الذين انتخبوه .

وطالب عدد من اعضاء مجلس النواب بمحافظة الاسماعيلية، من مسئولي النادي الاسماعيلي ابلاغ رئيس النادي استياء الجميع من ذلك الموقف خاصة أن الزيارة استحوذت علي اهتمام جميع التنفيذيين وجماهير الكرة بالاسماعيلية واعضاء النادي الذين يرغبون في حل جميع مشاكل الدراويش .

وفي سياق منفصل انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، تأخر مسئولي وزارة الشباب في تسليم المبني الاجتماعي للنادي الاسماعيلي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018 .

واوضح أن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اكد لاعضاء اللجنة ان الوزارة ملتزمة بسداد كافة المديونيات عن نادي الاسماعيلي، إلا ان تأخر المشرفين علي المشروع علي تسليم المبني يعد بمثابة اهدار مال عام.

وطالب رئيس لجنة الشباب، من مسئولي الوزارة سرعة تسليم المبني الاجتماعي لاسيما ان تكلفة انشاء ه تخطت ال٧٠٠ مليون جنيه، مؤكدا ان كل الالتزامات المالية تم حلها .

وشدد الدكتور محمود حسين علي انه في حال عدم تسلم المبني خلال مدة ٩٠ يوم ستصدر توصية بتسليم النادي الاجتماعي لنادي الاسماعيلي لمجلس الادارة .