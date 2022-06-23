انت الان تتابع تفاصيل خبر يعرض في 2023.. مصطفى شعبان يحضر لفيلم "اللي سرق الحاجة يرجعها" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706501/يعرض-في-2023-مصطفى-شعبان-يحضر-لفيلم-اللي-سرق-الحاجة-يرجعها

يستعيد الفنان الكبير مصطفى شعبان نشاطه السينمائي من خلال خوضه بطولة فيلم جديد بعد 12 سنة غياب عن السينما بالتعاون مع المخرج مجدي الهواري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل فيلم مصطفى شعبان الجديد

ويحمل اسم مصطفى شعبان الجديد “اللي سرق الحاجة يرجعها” كاسم مؤقت، وتدور أحدثه في إطار رومانسي كوميدي وفقا لما صرح به الفنان في تصريحات صحفية.

ويعرض المسلسل في بداية عام 2023، اذ بدأ مصطفى شعبان وباقية صناع العمل في اختيار الأبطال اذ من المقرر أن تكون البطلة مفاجئة للجمهور فهي ليست من نجوم الفن المصريين إنما بطلة أجنبية.

مصطفى شعبان في رمضان 2022

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل “دايما عامر” بجانب كلا من لبلبة، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد ثروت، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، أحمد الشامي، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد جمعة، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان، وفادية عبد الغني.

وتدور قصة المسلسل حول عرض المشكلات التي يواجهها التعليم وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الطلاب داخل مدرسة يتعرضون لأزمات تجعلهم يلجأون للفنان مصطفى شعبان الذي يجسدة شخصية أخصائي اجتماعي.

مصطفى شعبان ومجدي الهواري

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان ومجدي الهواري تعاونا في عدد من الأعمال التي لاقت نجاحا ساحقا وحققت لمصطفي شعبان إيرادات ومشاهجات عريمة ففي السينما كان أخر أفلامهما “الوتر” الذي شارك به كوكبة كبيرة من النجوم مثل سوسن بدر وغادة عادل وأحمد السعدني ودرة وآخرين.

إقرأ أيضا: هند صبري تدخل عالم الإقتباسات الفنية بمسلسل "في مهب الريح"| تفاصيل

ولم يقتصر نجاح الثنائي مصطفى شعبان ومجدي الهواري على السينما فقط، حيث تألقا بالدراما من خلال ثلاثة أعمال وهم “الزوجة الرابعة” مع علا غانم ولقاء الخميسي وهبة مجدي وأيتن عامر ودرة، بجانب مسلسل “مزاج الخير” مع علا غانم وسميحة أيوب، وآخرهم مسلسل “دايمًا عامر”