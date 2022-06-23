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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706497/التميمي-يطلق-سلسلة-ندواتالقاهرة-عنواني-و-يروي-قصص-المصريين-في-١٠٠-عام

ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي، يطلق الكاتب الصحفي محمود التميمي بالتعاون مع بيت المعمار المصري وصندوق التنمية الثقافية سلسلة ندوات مبادرة " القاهرة عنواني " تحت عنوان "أرواح في المدينة" يتناول فيها قصص ١٠٠ سنة في عمر القاهرة من واقع الصحف والمجلات المصرية النادرة ويستحضر قصص وشخوص وأماكن وفنون القاهرة وحتى جرائم الشوارع الخلفية .

دوت الخليج

"التميمي" يطلق سلسلة ندوات " القاهرة عنواني" و يروي قصص المصريين في ١٠٠ عام

هذا المزيج الذي يراه قد ارتبط معاً فكون شخصية المدينة الآسرة التي يبحث عنها و تبدأ الندوات في بيت المعمار المصري بحي القلعة تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت ٢٥ يونيو.

تأتي ندوة التميمي في إطار مبادرته " القاهرة عنواني" الذي يحضر له منذ سنوات كمشروع ثقافي كبير يهتم بحفظ و إحياء التراث الثقافي والمعماري للمصريين والتوعية بقيمته، وتشارك التميمي في هذا السرد بصوتها دكتورة غادة العبسي المطربة والروائية حيث تقدم مقاطع من أغنيات قاهرية لتكتمل طقوس ليلة استحضار أرواح من سماء المدينة في ١٠٠ سنة كما وصفها.

و يخطط التميمي لأن تكون مبادرة"القاهرة عنواني"سلسلة ندوات في المرحلة الأولى وبرنامج تليفزيوني في المرحلة الثانية من المشروع.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي محمود التميمي من أبرز من ساهموا في إطلاق البرامج الحوارية وأشرفوا على تحرير العديد من البرامج في العديد من القنوات المصرية، وشارك في تجارب مهمة منها برنامج البيت بيتك و قناتي سكاي نيوز عربية و bbc عربي و ترأس إدارة البرامج في قناة dmc قبل أن يتفرغ لإدارة شركته الخاصة ميديا كلينيك برو في ٢٠١٨.