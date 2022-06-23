انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف تعرف أنك مصاب بالاكتئاب.. «الصحة» توضح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، من مرض الاكتئاب، وخطورته على الشخص وعلى صحته النفسية والذي قد يؤدي إلى عواقب أخرى إذا لم يتم التعامل مع من قبل الأطباء المتخصصين.

مرض الاكتئاب

وينشر موقع دوت الخليج، لقرائه، أعراض مرض الاكتئاب وفق ذكرته وزارة الصحة.

نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، انفوجرافًا يوضح أعراض الإصابة بالاكتئاب، ضمن حملتها للتوعية بالصحة النفسية وخطورة مرض الإدمان.

أعراض الإصابة بالاكتئاب

أوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أعراض الاكتئاب، والتي تمثلت في الآتي:

1- فقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة المعتادة.

2- الإرهاق المستمر.

3- الحزن المستمر.

وتستمر هذه الأعراض لمدة لا تقل عن أسبوعين.

4- عدم تناول الطعام بشكل متوازن.

5- قلة المشاركة الاجتماعية.

6- قلة الثقة بالنفس.

7- الإحساس بالذنب.

8- اضطراب النوم.

9- ضعف التركيز.

استشارة الأطباء المتخصصين لعلاج الاكتئاب

وناشدت وزارة الصحة والسكان، من يشعر بأي من هذه الأعراض، سرعة استشارة الأطباء المتخصصين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن طريق الخط الساخن 16328.

نصائح للحفاظ على السلامة النفسية

وكانت وزارة الصحة قد وجهت عدة نصائح للعناية بالصحة النفسية للمواطنين، كالتالي:

تعود على الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات يوميا.

- خصص وقتا للقيام بالأشياء التي تحبها.

- حافظ على نظافتك الشخصية.

- تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة.

- خصص وقتا للراحة.

- مارس الرياضة بانتظام.