شباب النواب: نبذل  قصاري جهدنا لعودة الأندية الشعبية لمكانتها..ومحافظ الاسماعيلية يطالب بدعم الدراويش 

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706492/شباب-النواب-نبذل- قصاري-جهدنا-لعودة-الأندية-الشعبية-لمكانتهاومحافظ-الاسماعيلية-يطالب-بدعم-الدراويش

شهد لقاء لجنة الشباب والرياضة ومحافظ الاسماعيلية، اليوم الخميس، مناقشات موسعة حول عودة النادي الاسماعيلي لمكانته الطبيعية في جدول الدوري المصري ، باعتباره واحد من الاندية الجماهيرية الكبيرة في مصر.

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شباب النواب :نبذل قصاري جهدنا لعودة الاندية الشعبية لمكانتها..ومحافظ الاسماعيلية يطالبها بدعم الدراويش

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب إن النادي الاسماعيلي ﻿ له له ذكري في حياة كل المصريين ، وستعمل اللجنة علي دعمه بشكل كبير حتي يستعيد مكانته هو وباقي الاندية الشعبية الجماهيرية ، مؤكدا ان جميع اعضاء اللجنة سيبذلون قصاري جهدهم لمساعدة النادي الاسماعيلي .

ومن جانبه قال اللواء شريف بشارة ، محافظ الاسماعيلية ، إن نادي الاسماعيلي ليس فريق محلي ، ولكن جماهيريته علي مستوي جمهورية مصر العربية ، وسنسعي لعودته كما كان برازيل مصر ، مطالبا اللجنة بتقديم الدعم البزم للنادي وهو ما عقب عليه الدكتور محمود حسين لجنة الشباب بتأكيده ان اللجنة لن تترك ملف النادي الاسماعيلي الا بالوصول لحل لكافة المشكلات التي تواجه .

واكد النائب حازم امام، امين سر لجنة الشباب ان زيارة زيارة اللجنة لمحافظة الاسماعيلية مهمة جدا لاعضاء اللجنة خاصة أن الجميع علي قلب رجل واحد لحل مشاكل النادي الاسماعيلي ، وباقي الهيئات الشبابية بالمحافظة .

من جانبه قال النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية: أملنا كبير في لجنة الشباب ولدينا قناعة انها ستحل كافة المشكلات في المحافظة خاصة مشكلة النادي الاسماعيلي .

واكد "طلبة " ان اعضاء مجلس النواب بمحافظة الاسماعيلية لن بتأخروا علي تقديم كافة الدعم للنادي الاسماعيلي .

فيما أكدت النائبة ولاء عبدالفتاح، ان اللجنة بكافة اعضاءها تسعي لعودة نادي الاسماعيلي خاصة انه من الشعبية العريقة مؤكدة ان نادي الاسماعيلي كان في فترة من فترات افضل نادي في مصر في الالعاب الجماعية مطالبة بعودة المدرسة الرياضية في الاسماعيلية.

وعقب وكيل وزارة الشباب بالاسماعيلية بأنه تم تخصيص 66 مليون جنيه لاعادة افتتاح مدرسة الموهوبين .

من جانبها قالت النائبة اية مدني ان اللجنة ستتفقد كافة مشكلات الشباب بمحافظة الاسماعيلية علي الارض وستقوم بتقديم التوصيات اللازمة لحلها .

وفي السياق ذات قال النائب درويش مرعي، ان النادي الاسماعيلي يستحق كل الدعم من كافة الجهات الحكومية خاصة من ابناء الاسماعيلية ، مطالبا المحافظ بضرورة تقديم دعم مالي كبير لفريق الكرة بنادي الاسماعيلي .

من جهته قال النائب محمد لبيب، إنه نخشي أن لا نجد اندية جماهيرية في الدوري، وحل ازمة الاسماعيلي سيكون من لجنة الشباب وسنسخر كافة الامكانيات لدعم النادي الاسماعيلي