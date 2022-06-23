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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706491/هند-صبري-تدخل-عالم-الإقتباسات-الفنية-بمسلسل-في-مهب-الريح-تفاصيل

تستعد الفنانة التونسية المتألقة هند صبري، خوض تجربة فنية جديدة لأول مرة من خلال مسلسل تحت عنوان “في مهب الريح” والذي يعد أولى أعمالها الدرامية المقتبسة من عمل أجنبي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل هند صبري الجديد بعنوان في مهب الريح

ويعد مسلسل “في مهب الريح” كإسم مبدئي مأخوذ من مسلسل أجنبي بعنوان the good wife's، ومن المقرر أن يتم عرضه على 45 حلقة خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة مسلسل “في مهب الريح” بجانب الفنانة هند صبري، كلا من الفنان إياد نصار والفنان ماجد المصري وهو من تأليف السيناريست شريف بدر الدين، ويخرجها أحمد خالد موسى.

هند صبري في كيرة والجن

من ناحية أخرى يعرض للفنانة هند صبري في يوم 30 من شهر يونيو الجاري فيلم “كيرة والجن” في دور العرض المصرية السينمائية، والتي تخوض بطلوته بجانب كريم عبد العزيز وأحمد عز، من إخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.

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هذا وتستعد الفنانة هند صبري لإنتاج جزء ثاني من مسلسلها الجديد «البحث عن علا»، الذي يعد استكمالا لمسلسل «عايزة اتجوز»، والذي أيضا حقق نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه على منصة نتفلكس الرقمية خلال الفترة الماضية، وكشفت عن ذلك مؤلفة العمل غادة عبد العال، التي قالت على هامش ندوتها بملتقي She can: «في انتظار جزء ثان لمسلسل البحث عن علا، وفي مشاريع تانية، بس الحمد الله نجاح البحث على علا مشعجني إن أعمل حاجات الجمهور حاببها إن شاء الله».