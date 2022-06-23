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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706509/بنك-القاهرة-يرفع-الفوائد-3-على-الشهادات-فرصة-ألحق-اشتري

أعلن بنك القاهرة عن رفع الفوائد 3% على شهادات الادخار الثلاثية الأمر الذي أثار تساؤلات الملايين من المواطنين عن شهادات بنك القاهرة وكيفية التقديم عليها، ونسبة الفوائد على شهادات بنك القاهرة بعد الزيادة، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرار بنك القاهرة برفع الفوائد 3%.

بنك القاهرة

رفع بنك القاهرة الفوائد على شهادة الثلاثية ذات آجال 3 سنوات التي يطرحها تحت اسم "بريمو إكسترا"، بناءً على قرارات البنك المركزي المصري برفع الفوائد.

فوائد بنك القاهرة على الشهادات

تتراوح فوائد بنك القاهرة على الشهادات بعد الزيادة 13.25% سنويا للعائد الشهري بدلا من 10.25% و13.5% سنويا للعائد ربع سنوي بدلا من 10.5% ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه مضاعفاته.

ويمكن لـ عملاء بنك القاهرة الجدد أو الذين انتهت آجال شهادتهم القائمة ويرغبون التقديم على شهادة مرتفعة العائد أما العملاء المكتبيين في الشهادات قبل صدور الجديدة سيظلون على العائد القديم حتى انتهاء آجالها، بشراء الشهادات لتأمين مستقبلهم فهى فرصة مناسبة للشباب وعوائدها مضمونة.