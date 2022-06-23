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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706508/إجازة-30-يونيو-2022-للبنوك-اعرف-جميع-التفاصيل

إجازة 30 يونيو 2022 للبنوك، أصبحت من الأعلى بحثًا على محركات البحث المختلفة، ووفقًا لمؤشرات جوجل، بالتزامن مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تزايدت معدلات البحث عن إجازة 30 يونيو 2022 للبنوك، من قبل المواطنين الراغبين في القيام ببعض العمليات البنكية قبل الإجازة.

إجازة 30 يونيو للبنوك في مصر

ينشر موقع دوت الخليج لزائريه، إجازة 30 يونيو للبنوك 2022، والإجازات الرسمية المتاحة خلال عام 2022 سواء للقطاع الخاص أو الحكومي.

إجازة 30 يونيو 2022 للبنوك رسميا

توافق أول إجازة رسمية للبنوك يوم 30 يونيو 2022، حيث تحتفل جمهورية مصر العربية، بثورة 30 يونيو وهو من الإجازات الرسمية في كل المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي سوف توافق يوم الخميس 30 يونيو، وبذلك تمتد الإجازة لتشمل أيام الخميس 30 يونيو إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، والإجازات الإسبوعية في الجمهورية الجمعة والسبت، وبذلك يكون أول يوم عمل للبنوك الأحد 3 يوليو، وتستمر في العمل يومياً عدا الجمعة والسبت من الساعة 8 والنصف صباحًا وحتى الثانية والنصف مساءً.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

حدد معهد الفلك يوم الجمعة 8 يوليو وقفة عرفات، ويكون عيد الأضحى المبارك موافق السبت 9 يوليو 2022، وبذلك أعلنت الدولة أن إجازة عيد الأضحى الرسمية تبدأ من الجمعة 8 يوليو حتى السبت 12 يوليو، وتكون الإجازة الرسمية للمعلمين 2022 لمدة 5 أيام.

إجازات البنوك خلال 2022

مع تزايد البحث عن إجازات البنوك 2022، والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2022، نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

- الخميس 30 يونيو: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لكل العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة، يضاف عليها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

- الجمعة 8 يوليو حتى الثلاثاء 12 يوليو: إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام بكافة مؤسسات الدولة.

- السبت 23 يوليو: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو 1952. ويضاف إليه اليوم السابق الجمعة.

- السبت 30 يوليو: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، بالإضافة ليوم الجمعة السابقة له.

- الخميس 6 أكتوبر: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)، يضاف عليه الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

- السبت 8 أكتوبر: إجازة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، ويوم الجمعة العطلة الأسبوعية الرسمية.