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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706500/بنك-التعمير-والاسكان-يقدم-شهادة-بعائد-أعلى-من-14-طالع-تفاصيلها

أعلن بنك التعمير والاسكان عن تقديم شهادة بعائد أعلى من 14% لدعم عملاء بنك التعمير والإسكان في مختلف المحافظات، وتكون أعلى من فوائد البنك الاهلى المصرى، وبنك مصر، ويقدم دوت الخليج تفاصيل شهادة بنك التعمير والاسكان بأعلى عائد في مصر.

شهادة بنك التعمير والاسكان

طرح بنك التعمير والاسكان شهادات الادخار الثلاثية الجديدة من بنك التعمير والإسكان، ثابت سنوي ويصرف شهريا بفائدة 13.5%، كما نصف سنوي بفائدة 13.75%، بينما يصل إلى 14.25% عند صرفه سنويا.

تفاصيل شهادة بنك التعمير والاسكان

وفي حالة كسر الشهادة قبل موعدها، يصل سعر الاسترداد إلى 4.75% خلال العام الأول من تاريخ الاكتتاب، فيما تصل النسبة إلى 4% عند التقدم بطلب الاسترداد خلال العام الثاني، و3.75% خلال العام الثالث.

التقديم على شهادة بنك التعمير والاسكان

- يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة بالبنك 1000 جنيه ومضاعفاته.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مرافق.

- دفع مصروفات إدارية

- يمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع بنك التعمير والاسكان بكافة المحافظات.