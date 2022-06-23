اتحاد الكرة يغازل كيروش بتحويل كافة مستحقاته المتأخرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:29 مساءً - قام مسئولي اتحاد الكرة اليوم الخميس، بتحويل المستحقات المتأخرة بالكامل للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وجهازه المعاون.

وحرص كيروش وجهازه المعاون علي توجيه الشكر لاتحاد الكرة بعد استلام كافة المستحقات المتأخرة ، وذلك عبر رسائل نصية ومخاطبات رسمية اليوم الخميس.

وكان اتحاد الكرة قد أكد أن كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، لم يطلب 200 الف دولار للعودة لتدريب المنتخب كما تردد مشددين، أن المدرب وافق من حيث المبدأ على العودة إلا أنه طلب مهلة 10 أيام وهو الأمر الذي دفع المسئولين لوضع أسماء بديلة في القائمة المختصرة والتي تضم 3 أسماء سيتم المفاضلة بينهم بشكل نهائي ، ولكن يتواجد كيروش كأقوى الأسماء المرشحة.

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة حاليا بين الأسماء الثلاثة وفقا لنتائجهم مع الفرق والمنتخبات الذين قاموا بتدريبها حيث يرغب مسئولو اتحاد الكرة في التعاقد مع مدرب صاحب فكر هجومي وفي نفس الوقت يجيد الدفاع امام الفرق الكبيرة.