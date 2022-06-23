طارق يوسف: نسعى لتنظيم نماذج محاكاة لطلاب كليات الهندسة لتأهيلهم لسوق العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:29 مساءً - أعرب طارق يوسف العضو المنتدب لشركة كونكريت بلاس عن سعادته من التعاون مع مؤسسة شباب القادة ومؤسسها ومديرها التنفيذى النائب أحمد فتحى لتدريب شباب الجامعات فى مشروع من المشروعات التى تنفذها الشركة وذلك ضمن التدريب الصيفى للطلاب لتصميم وإعداد ميدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف طارق يوسف خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفى لتوقيع برتوكول التعاون أن أهداف البرتوكول تدور حول آننا نساهم كشركة من القطاع الخاص لتنمية قدرات الشباب الجامعات وبما أننا شركة مقاولات علاقتنا اكتر بكليات الهندسة وبالتالى نطلق مسابقة لطلاب الهندسة على مستوى الجامعات .

وتابع ، أن جزء من البرتوكول هو توفير تدريب لشباب كليات الهندسة فى الشركة أو فى بالمواقع المختلفة لتنمية القدرات بما يؤهلهم لسوق العمل ، و

الجزء الثانى من المسابقة لطلاب كليات الهندسة عبارة عن محاكاة باعتبارهم لم يتدربون على الجزء العملى ، كما أن لدى الشركة مشروع تصميم ميدان فى العاصمة الإدارية مع طرح المشروع على مجموعة من الشباب الطلاب ليتولوا إعداد كل المشروع وتخصيص مسئولين من الشركة للتعامل مع كل فريق ، وفى النهاية عرض المشروعات والتصميمات على لجنة تحكيم لاختيار احسن عرض من الشباب مع تقديم جوائز مادية للفريق الفائز بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الميدان بالعاصمة الإدارية ويعتبر محاكاة للواقع .