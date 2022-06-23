مؤسسة شباب القادة تطلق مسابقة لطلاب كليات الهندسة لتصميم ميدان بالعاصمة الإدارية بالشراكة مع شركة كونكريت بلاس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 03:29 مساءً - أطلقت مؤسسة شباب القادة برنامج خاص لتدريب طلاب كليات الهندسة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وذلك التزامًا من القطاع الخاص بدعم وتمكين الشباب المصري و تغييرًا لمفهوم التدريب التقليدي للشباب الجامعي بل وتجهيزهم لسوق العمل .

ويهدف البرنامج إلى تطوير فكر جديد للطالب الجامعي في المجالات الهندسية، حيث تم العمل على تصميم مسابقة تجمع طلاب الهندسة من برامج المؤسسة المختلفة ليعملوا علي أيجاد حلول مبتكرة لمشاكل هندسية.

وتقوم المسابقة على إشراك طلاب كليات الهندسة على إعداد تصميم لأحد ميادين العاصمة الإدارية الجديدة .

و سيتنافس الطلاب بداية من عملية التقديم للبرنامج حتى اختيار أفضل الاستنتاجات والنتائج لعرضها امام لجنة تحكيم مكونة من خبراء من الشركة .