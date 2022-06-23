الإحصاء:11 مليار م3 إجمالى كمية المياه النقية المنتجة عام 2020 - 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجهاز اليوم الخميس، فى النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى لعام (2020 - 2021) - أن إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) بلغ 1119 محطة بكمية إنتاج قدرها 9.9 مليار م3، فى حين بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه الارتوازية 1580 محطة بكمية إنتاج قدرها مليار م3.

وأضاف أن إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 45 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.08 مليار م3، فى حين بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 32 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.05 مليار م3.

ولفت إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة إلى 106.8 م3 عام (2020 - 2021) من 110.1 م3 عام (2019 - 2020)، كما انخفض متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة إلى 82.6 م3 مقابل 84.7م3 فى عامى المقارنة.

وأشار إلى تحسن نسبة الفاقد من المياه، حيث تراجعت إلى 27.9% عام (2020 - 2021) من 28.4% عام (2019 - 2020) بانخفاض 1.8%، منوهًا بأن نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بلغت 99.3%، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناة السويس 96.8% عام (2020 - 2021).

وتابع أن نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة بلغت 97.2% بينما بلغت 96.4% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام (2020 - 2021).

وبشأن الصرف الصحى، أشار إلى ارتفاع إجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج إلى 475 محطة عام (2020 - 2021) مقابل 455 محطة عام (2019 - 2020) بارتفاع 4.4%، بينما ارتفع إجمالى كمية الصرف المعالج إلى 5.23 مليار م3 عام (2020 - 2021) مقابل 5.13 مليار م3 عام (2019 - 2020) بارتفاع 1.9%.