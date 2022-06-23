مؤسسة شباب القادة: نتعاون مع 118 جامعة حكومية وخاصة وأهلية (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال مدير مؤسسة شباب القادة خلال المؤتمر الصحفى لتوقيع الشراكة: "لما فكرنا فى كيان شباب القادة فكرنا فا خلق برنامج للقادة الهدف منه ضم أعداد كبيرة من شباب الجامعات، وانضم لينا 165 طالبا وطالبة من 57 جامعة فى 2018 دلوقتى معانا 118 جامعة حكومية وخاصة وأهلية".

وأضاف: "كل سنة الشباب بيتنافس فى كل المجالات التصنيع والمحاكاة والصحة والبيئة والتضامن الجتماعى، سألنا المهندسين الشباب عن التدريب الصيفى وقالوا إنهم بينزلو مواقع يصوروا ورق وما بيعملوش حاجة وناس تانية بتقول بتتدرب يعنى الموضوع متوقف على الشركة اللى هينزل تدريب معاها".

وتابع: "روحنا كونكريت بلس وكان اهتمامهم بطلبة الهندسة، وخلقنا أول وأكبر مسابقة بين طلبة كليات هندسة فى الجمهورية لمحاكاة الواقع وقالو أول حاجة فى عالم المقاولات نعلم الشباب المناقصات والتصميمات، والشركة هتجيب ناس خبيرة تعلم الشباب والمسابقة هتكون بين أكتر من فريق، واللى هيكسب هيكون ليه عائد مادى وهينفذ المشروع على أرض الواقع مع شركة كونكريت بلس".

وأكد: "دائما نقول القطاع الخاص مهم لمؤسسات المجتمع المدنى لإنه دائما يحاكى الواقع علشان نقدر نخلق قادة قادرين على العمل الفعلى، شبابنا مبتكر ناقصه الإيد اللى تتمدله، والرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق علم 2022 عام المجتمع المدنى فى مصر، وتحقيق وده محتاج شغل كتير، الشباب يقدر يستفيد من نجاح الشركة نفسها، بقالنا سنة بنشتغل على الفكرة، نشكر وزارة التعليم العالى، والتربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة لدعمهم المستمر لتنفيذ الفكرة، وإن شاء الله زى ما صنعنا قادة فى مجال الهندسة هنحقق ده فى مجالات تانية".