«شباب القادة» توقع اتفاقية لإطلاق مسابقة طلاب كليات الهندسة (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المهندس طارق يوسف العضو المنتدب لشركة كونكريت بلس، أن الشركة بالاتفاق مع مؤسسة شباب القادة تطلق مسابقة على أحد المشروعات الهندسية على أرض الواقع بين طلاب كليات الهندسة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال خلال مؤتمر إطلاق مسابقة طلاب كليات الهندسية: "الشباب قادر يعمل كل حاجة بس نديهم المساحة الكافية، علشان كده فكرنا ناخد مشروع من عندنا نعمل عليه مسابقة وهو تصميم ميدان، علشان الشاب يحس إنه مشروع حقيقى بيتعمل، وهنختار الفائز وإذا وافق عليه المالك وتنفذ المشروع بالشكل ده، هيولد شعور رائع للشباب اللى اشتغل عليه".

وأضاف العضو المنتدب لشركة كونكريت بلس: "اللى بيتم فى مجال الإنشاءات حاليًا عظيم، العاصمة الإدارية هى أيقونة العمل المصرى حاليا، آخر عاصمة عملناها كانت أيام الفاطميين، فعمل عاصمة زى دى شىء مبهر، والناس لسه هتشوف هتبقى عاملة إزاى، وإحنا ركزنا على الهندسة لإنها مجالنا لارتباطها بالمقاولات".