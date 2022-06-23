طالبة بطب الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى مسابقة للقرآن الكريم بالإمارات

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الطالبة آية جمال عبد اللطيق بكر مسلم، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بمناسبة حصولها على المركز الأول فى مسابقة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم.





وأكد قنصوة بحسب بيان اليوم حرص إدارة الجامعة على دعم طلابها المتفوقين فى كافة المجالات والفائزين فى مختلف المسابقات الدولية، لرفع اسم مصر وجامعة الإسكندرية فى كل المحافل الدولية الإقليمية.

يذكر أن مسابقة "الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم" تنظمها مؤسسة "سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية" بالتعاون مع الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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