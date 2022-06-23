رئيس الوزراء يستعرض إعدادات استضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر COP27، إذ تابع جهود الوزارات فى التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكرى، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27.

واستعرض وزير الخارجية أهم نتائج مشاركته فى الدورة السادسة والخمسين لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتى تم على هامشها التوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر المناخ.

وتناول وزير الخارجية نتائج المباحثات التى أجراها مع عدد من كبار المسئولين من مختلف الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى، وممثلى المجموعات الجغرافية والدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية، فضلا عن ممثلى دوائر المجتمع المدنى المعتمدين لدى الاتفاقية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤتمر فى نهاية مايو 2022، إلى جانب العمل على توفير 260 حافلة تعمل بالغاز والكهرباء، والمجهزة بما يلائم ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك تجهيز جراجات لهذه الأتوبيسات، ومحطات لشحنها بالكهرباء، بالإضافة إلى تحديد أماكن ارتكاز الفرق الطبية المتحركة لتكون جاهزة لحالات الطوارئ، مع تخصيص غرفة إدارة أزمات مجهزة طوال فترة المؤتمر لمتابعة كل الجوانب أولا بأول، مع التنسيق مع وزارتى السياحة والطيران فيما يخصص عدة جوانب مرتبطة بالمشاركين.

وعرضت وزيرة البيئة الموقف التنفيذى للتحضير للمؤتمر على الصعيد الفنى واللوجستى والتنظيمى، حيث تم التطرق لموقف إعداد المبادرات التى من المقرر طرحها خلال المؤتمر، فضلا عن مختلف جوانب التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة بتنظيم المؤتمر.

واستعرض وزير الطيران التسهيلات التى ستقدمها وزارة الطيران للمسافرين القادمين إلى مصر، وما تتضمنه من تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران، وزيادة عدد رحلات الطيران الداخلية مع شرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى وجود نحو 6 آلاف من الشباب المدربين على الأمور التنظيمية واللوجستية، ويجيدون اللغات الأجنبية، ويمكن الاستفادة بجهودهم فى استقبال وتوجيه الوفود المختلفة خلال فترة المؤتمر.

واستعرض وزير المالية الموقف التنفيذى للشق المالى، وبخاصة ملف الرعاة، حيث تم التأكيد على أنه سيتم الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية الراغبة فى رعاية المؤتمر، وفق معايير تم التوافق بشأنها.

وعرض الدكتور محمود محيى الدين، أبرز ملامح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى محافظات مصر، والتى من المقترح طرحها خلال المؤتمر، كمبادرة وطنية تؤكد دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، فى إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030"، واستعداد مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27.

وأكد محيى الدين أن المبادرة الوطنية تعزز جدية التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى، من خلال تقديم مشروعات تحقق هذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارت اللازمة لها، من الداخل والخارج.

وأوضح أن مبادرة مشروعات التنمية فى محافظات وقطاعات مصر ستشمل 27 محافظة، وتتركز فى 6 مجالات تضم شركات كبيرة، ومشروعات متوسطة، ومشروعات محلية صغيرة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وشركات ناشئة، ومحاور المرأة وتغير المناخ والاستدامة، ومبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح، حيث سيتنافس نحو 162 مشروعا من كل المحافظات، لاختيار 18 مشروعا فائزا، بحيث يتم حشد التمويل للمشروعات الفائزة وجذب الاستثمارات والاعلان عنها خلال مؤتمر COP27.

وأضاف أن اختيار المشاريع الفائزة سيكون مقرونا بمعايير أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية، تتوافق وأهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة وأحكام اتفاق باريس للمناخ، حيث سيتم وضع معايير لاختيار كل من المشاريع الخضراء والذكية، بما يحقق أهداف هذه المبادرة.