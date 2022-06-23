عاجل - الرئيس يوجه باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وحماية الشواطئ

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء بحرى أ.ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازى نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحرى أ.ح محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والدكتور حسن أبو سعدة استشارى الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل المرقبى رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغرابلى رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلى.

ووجه الرئيس باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالى، خصوصا الإسكندرية، وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم استعراض المشروعات الحالية القائمة بالفعل وتلك المستقبلية بواسطة شركات القطاع الخاص وذلك فى إطار التطوير والتنمية وحماية الشواطئ امتدادا من منطقة أبو قير حتى عمق الساحل الشمالى الغربى، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها خاصة الطبيعة المتميزة والفريدة للسواحل المصرية على البحر المتوسط.