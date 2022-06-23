جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء بحرى أ.ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازى نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحرى أ.ح محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والدكتور حسن أبو سعدة استشارى الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل المرقبى رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغرابلى رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلى.
ووجه الرئيس باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالى، خصوصا الإسكندرية، وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم استعراض المشروعات الحالية القائمة بالفعل وتلك المستقبلية بواسطة شركات القطاع الخاص وذلك فى إطار التطوير والتنمية وحماية الشواطئ امتدادا من منطقة أبو قير حتى عمق الساحل الشمالى الغربى، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها خاصة الطبيعة المتميزة والفريدة للسواحل المصرية على البحر المتوسط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل - الرئيس يوجه باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وحماية الشواطئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.