خطة الصحة للتعامل مع جدرى القرود (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن كل أجهزتها تتابع الوضع الوبائى العالمى بشأن إصابات جدرى القرود، مشيرة إلى أنها وضعت خطة للتعامل مع ظهور أى حالة مصابة بالمرض، مشددة على أن مصر لم يظهر بها أى حالة مصابة حتى الآن.





والفيديوجراف التالى يوضح خطة وزارة الصحة للتعامل مع جدرى القرود. وجدرى القرود هو مرض فيروسى حيوانى يحدث بشكل أساسى فى مناطق الغابات بوسط وغرب أفريقيا وتظهر أعراض الإصابة بهذا المرض مع الحمى والطفح الجلدى وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات الطبية.

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