«القومى للحوكمة» يطلق المرحلة الأولى من برنامج سفراء المناخ

جدة - نرمين السيد - أطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساء أمس الأربعاء، فعاليات المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المناخ"، وذلك فى إطار أنشطة مبادرة سفراء التنمية المستدامة (كن سفيرا).





وقالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، فى بيان اليوم الخميس، إن الأزمات المناخية والبيئية الراهنة تؤثر على كل دول العالم، مشيرة إلى أهمية الحد من تلك المخاطر بالتركيز على التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والإجراءات الاستباقية، بما فى ذلك التأهب لمواجهة تلك الظواهر والاستجابة لها والتعافى منها، مؤكدة أهمية تضافر جهود القطاعات الثلاثة؛ العام والخاص والمجتمع المدنى من أجل وضع خطة شاملة للعمل المناخى من سياسات واستثمارات ومبادرات يدعمها كل فئات المواطنين النشطاء الذين يستشعرون أهمية دورهم ومسؤولياتهم لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وأشارت شريف إلى أن برنامج "سفراء المناخ" هو برنامج متقدم يركز على تغير المناخ، وذلك فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27، حيث سيقدم البرنامج معلومات وموضوعات متقدمة فى تغير المناخ بالتعاون مع خبراء من اليونيدو، واليونيسيف، وستراثكلايد، وجامعة دندى وجامعة آل مكتوم، موضحة أن المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المناخ" تستهدف عدد 500 من خريجى مبادرة "سفراء التنمية المستدامة (كن سفيرا)" المتفوقين والذين تم اعتمادهم كمدربين من خلال هذه المبادرة، موضحة أن البرنامج سيتم تنفيذه أون لاين على ثلاث مراحل وتتضمن المرحلة الأولى عقد مجموعة من الحلقات النقاشية وقد إنطلق أمس الويبينار الأول فى المرحلة الأولى من المبادرة وتضمن موضوع دمج مباديء ومفاهيم تغير المناخ فى التعليم.

وأضافت شريف أن المرحلة الثانية من البرنامج ستشهد عقد عدة حلقات نقاشية مع مجموعة من الخبراء المصريين فى مجال تغير المناخ، وستتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج، عشرة برامج تدريبية متخصصة عن تغير المناخ وسيتم عقدها أون لاين، منوهة أن برنامج "سفراء المناخ" سيستمر تنفيذه إلى نهاية شهر أغسطس القادم.

شارك فى الويبينار الأول من البرنامج الذى تم عقده أمس اللورد موراى إلدر رئيس كلية ALM (كلمة مسجلة)، الدكتور علاء جراد، مدير البرامج الأكاديمية بكلية ALM، الدكتورة آنا باولا فونيسكا، مديرة برنامج ماجستير إدارة الأعمال، جامعة إدنبرة نابير، وسابرينا أجيوس، الرئيس التنفيذى لشركة GSE Technologies.