220 درجة.. اعتماد تنسيق القبول بالثانوية العامة فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - اعتمد عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسى 2022 /2023 بمجموع 220 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.





جاء ذلك بناءً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم وفقا لمجموعة من الآليات التى ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه نظرا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب فى الفصل الدراسى الثانى.

جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم إلى إنه حرصا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية فإنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام والإنتهاء إلى مجموع 220 درجة كحد أدنى للقبول وذلك بعد الإرتفاع الكبير فى درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافوء الفرص بين جميع الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعلم الثانوى العام وفى ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأى من مدارس التعليم الثانوى والفنى المناظرة وفقا لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة.

وقال محافظ أسيوط إن القيادة السياسية والدولة تولى اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخصوصا فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته مشيرا إلى الدعم الذى توليه الحكومة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعى فضلا عن التوسع فى إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات.

وطالب قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمى معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق أعلى النتائج مؤكدا أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التى حظيت بالتوسع فى إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجا مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ان الوزير المحافظ قد اعتمد نتيجة الدور الاول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 66.1 % للإعدادية العامة وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسى الثانى للإعدادية العامة 55 ألف و691 طالبا من إجمالى عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 84 ألف و712 طالبا كما أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 9 ألاف و274 طالبا نجح منهم 6670 طالبا بنسبة نجاح بلغت 76.54 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التى بلغت 55 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 88.67 %.