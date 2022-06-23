الأنبا ويصا يرسم 6 كهنة جدد بالبلينا (الأسماء)

جدة - نرمين السيد - صلى نيافة الأنبا ويصا مطران إيبارشية البلينا القداس الإلهى فى كاتدرائية القديس مار مرقس بالبلينا، وشاركه نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا وعدد كبير من الآباء الكهنة من إيبارشيات البلينا وجرجا وأخميم ونجع حمادى.





ورسم نيافته عقب صلاة الصلح 6 شمامسة من أبناء الإيبارشية فى درجة القسيسية، وهم: 1.الشماس بهجت الجمل مسعود باسم القس مرقس للخدمة بكنيستيْ السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بنجع جنيدى. 2.الشماس أشرف شحاتة غطاس باسم القس ابرآم للخدمة بكنيستيْ السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بنجوع مازن. 3.الشماس رفعت روض بولس باسم القس جرجس للخدمة بكنيستيْ السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بنجع جنيدى. 4.الشماس عيسى تدرى سرجيوس باسم القس عبد المسيح للخدمة بكنيسة الشهيد مار مينا والبابا كيرلس بنجع العوصة. 5.الشماس وجدى شوقى فكرى باسم القس يوسف للخدمة بكنيستى السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بنجوع مازن. 6.الشماس ميلاد الأمير شهيد باسم القس بيشوى للخدمة بكنيستيْ السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بنجع جنيدى. وهذا من المقرر أن يقضى الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة فى دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق). وجدير بالذكر أن الإيبارشية تحتفل اليوم بمناسبة مرور 47 سنة على سيامة نيافة الأنبا ويصا أسقفًا على الإيبارشية.

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