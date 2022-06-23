انت الان تتابع تفاصيل خبر بلومبيرغ: قطر تطالب الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 02:56 مساءً - محمد السيد - /706479/بلومبيرغ-قطر-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-بتوقيع-عقود-طويلة-الأجل-لتوريد-الغاز

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية فى تقرير لها بأن قطر قد تطلب من الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقود طويلة الأجل من أجل إلزام دول الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عام.

دوت الخليج

قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي

وذكر التقرير إن:" قطر هي ضمن أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال فى العالم وستطلب من دول الاتحاد الأوروبي توقيع عقود طويلة الأجل ".

الغاز القطري بديل للغاز الروسي

وأضافت الوكالة أن:" بهذه الخطوة من جانب قطر ستساهم فى جعل الدول الأوروبية أن تجد بديل للغاز الروسي وقد تكون قطر هي البديل التي تخطط لإستثمار عشرات المليارات من الدولارات من أجل زيادة الانتاج فى السنوات الخمسة المقبلة".

الهدف القطري يعرقل الهدف الأوروبي البيئي

ويشار إلى أن هذه الخطوة القطرية يمكن أن تعقد هدف الاتحاد الأوروبي الذي يعمل على خفض الإعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة القادمة.

ويذكر أن تبلغ طاقة التصدير المتوقعة للغاز القطري خلال عام 2022 نحو 107 مليارات متر مكعب وتمثل حصة عقود المستوردين الآسويين ما يقارب 70 %.

ومن الجدير بالذكر أن التكتل الأوروبي كان يقاوم الضغوط القطرية بسبب مخاوف الأوروبية من أن توقيع عقود طويلة الاجل قد يؤدي إلى الإستمرار فى استيراد الوقود الاحفوري حتي بعد أن تهدف المنطقة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.