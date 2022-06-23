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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /706478/إجازة-30-يونيو-2022-للقطاع-الخاص-تعرف-على-التفاصيل

إجازة 30 يونيو 2022 للقطاع الخاص، تصدرت مواقع البحث المختلفة، بالتزامن مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تزايدت معدلات البحث عن إجازة 30 يونيو 2022 للعاملين بالقطاع الخاص، كذلك معرفة الإجازات الرسمية المقبلة خلال الشهر تزامنا مع عيد الأضحى المبارك

إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص في مصر

ينشر موقع دوت الخليج لزائريه، إجازة القطاع الخاص 2022، والإجازات الرسمية المتاحة خلال عام 2022 سواء للقطاع الخاص أو الحكومي.

إجازة 30 يونيو 2022 للقطاع الخاص

تحل أول إجازة رسمية للقطاع الخاص يوم 30 يونيو، حيث تحتفل جمهورية مصر العربية، بثورة 30 يونيو والتي أعلنته إجازة رسمية في كل المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي سوف توافق يوم الخميس 30 يونيو، وبذلك تمتد الإجازة لتشمل أيام الخميس 30 يونيو إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، والإجازات الرسمية في الجمهورية الجمعة والسبت.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

حدد معهد الفلك يوم الجمعة 8 يوليو وقفة عرفات، ويكون عيد الأضحى المبارك موافق السبت 9 يوليو 2022، وبذلك أعلنت الدولة أن إجازة عيد الأضحى الرسمية تبدأ من الجمعة 8 يوليو حتى السبت 12 يوليو، وتكون الإجازة الرسمية للمعلمين 2022 لمدة 5 أيام.

إجازات القطاع الخاص 2022

مع تزايد البحث عن الإجازات الرسمية للمعلمين 2022، والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2022، نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

- الخميس 30 يونيو: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لكل العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة.

- الجمعة 8 يوليو حتى الثلاثاء 12 يوليو: إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لمدة 5 أيام بكافة مؤسسات الدولة.

- السبت 23 يوليو: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى عيد ثورة 23 يوليو 1952.

- السبت 30 يوليو: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- الخميس 6 أكتوبر: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

- السبت 8 أكتوبر: إجازة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.