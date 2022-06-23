انت الان تتابع تفاصيل خبر تامر حسني ناصحا شباب المستقبل: "متبخلوش على بعض بالنصيحة عشان ننهض ببلدنا" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /706477/تامر-حسني-ناصحا-شباب-المستقبل-متبخلوش-على-بعض-بالنصيحة-عشان-ننهض-ببلدنا

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته، بعدما قام مجموعة من الطلاب بالإستعانة بأغنياته في إحدى مشاريعهم الجامعية كنوع من التحقيز لزملائهم الطلبة، مؤكدا أنه تأكد من أن رسالته استطاعت الوصول للجمهور والعمل بها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نصيحة تامر حسني للطلاب

وأعاد الفنان تامر حسني نشر مشروع تخرج الطلبة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، معربا عن سعادته وموجه نصيحة لشباب المستقبل، فقال: “فرحة عمري لما شباب عظيم من شباب مصر الواعد يستوحي مشروع تخرجه او يقتدي بأغنيه ليا زي الموضوع فيك او مش تمثال او قد التحدي والله والله وانا بعمل الأغاني دي كانت دي نيتي انها تتحس و يتعمل بيها مش تتسمع بس و الحمدلله اللي طلبته من ربنا حصل عشان اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب.. مبروك شباب مصر العظيم ، يارب حياه جديده كلها خير و نجاح و طموح لا ينقطع ، ربنا يفرح اهاليكم بيكم انتوا املنا و انتوا النمازج المشرفه الحقيقيه ، الحقيقه اتطلب مني كلمه اقولها للشباب اللي بيتخرجوا بس انا كدا كدا كنت هكتب لكل شبابنا مش اللي بيتخرج بس بكتب لينا كلنا”.

تامر حسني للشباب: “مفيش حل غير انك تنجح لما تنجح الناس هتقدرك

وتابع تامر حسني حديثه، قائلا: “هفضل اقولها مفيش حل غير انك تنجح لما بتنجح كل الناس بتقدرك و اللي مكانش فاهمك و مصدقك بيصدقك و بيحترمك، لما بتنجح بتبقى قوي و مرغوب فيك ، لما بتنجح ربنا بيحبك و بيستخدمك عشان تنفع غيرك”.

تامر حسني: “يا شباب يا جميل متبخلوش على بعض بالنصيحه و الكلمه الطيبه و فعل الخير عشان ننهض ببلدنا”

وأشار تامر حسني للشباب: “ متبخلوش على بعض بالنصيحه و الكلمه الطيبه و فعل الخير اي فكر شرير مهما كان كتير لازم يلاقي قصاده فكر خير اكبر و اكتر عشان ننهض ببلدنا و نسلمها لأولادنا احسن من ما كانت في زمنا هي دي رسالتنا كبشر و كل حد فينا مادام بيصحى من النوم بيلاقي نفسه لسه عايش لازم يعرف انه لسه مطلوب منه مهام في الدنيا لازم يعملها و يفرح ان ربنا مديله وقت و عمر يحقق فيه و مهما كانت الصعاب انت لازم تبقى بطل قصة حياتك ، عمركم سمعتوا عن بطل معندوش معاناه !!؟ مستحيل ،، المعاناه دي اللي هتصنع منك راجل قد المسؤليه و هتبقى بسببها بطل في قصة حياتك و مش عيب تبدأ من الصفر ياما ناس بدأت من تحت الصفر و وصلوا لأكتر من احلامهم انتوا كمان هتوصلوا ، ثقوا في نفسكوا و خلوا يقينكم بالله اقوى شيء ،، صراع الدنيا صراع يقيني ، صدق نفسك انت تقدر و انتي تقدري ،، يعلم ربنا انا بحبكوا قد ايه و نفسي اشوف شباب الوطن كله ناجح و فرحان و مفرح اهله مبروك يا امل مصر “.