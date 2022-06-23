انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس محلية النواب: التعديات الزراعية قضية محورية.. وآفه سرطانية لابد أن تنتهي..فيديو وصور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - وأشاد النائب أحمد السجيني، بالاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي، واهتمامه بقضية القضاء على التعدي على الاراضي الزراعية مضيفا أنها تعتبر أم القضايا والتحديات وتعتبر افة سرطانية لو استمرت تؤدي إلى مزيد من الدمار والتأكل فى مقدرات الدولة، لافتا إلى أهتمام الدولة بمنظومة البناء والتعمير، ترتبط ببعضها بصورة شاملة، موضحا أن اجتماع اللجنة هو ختام دور الانعقاد فى هذا الموضوع، وأن الأزمة لازالت مستمرة.

وأكد السجينى أنه يريد توصيل رسالة للحكومة أننا محتاجين تغيير الحيز العمراني، ونحتاج إلى تغيير مبنى على اسس، حتى لا يحدث اشغال، ونحتاح لتغيير حيز عمرانى اخر ، ولا نريد أن نورث المشكلة لاخرين، وتغيير الحيز العمرانى بناءا على أسس.

وأكد أن من ايحابيات الأمور أن الزراعة قامت بتشكيل لجنة عليا لمتابعة الازمة، واخذ توجيهات لجنة الإدارة المحلية والعمل عليها، موجها الشكر لوزير الزراعة .

وأشار ان الأمور متجمدة فى منح التراخيص، ومازال التعدى على الاراضى الزراعية قائم ، وأن تصوير التغييرات المكانية أكدت وحود تعديات.